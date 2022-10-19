В Челябинске малыш попал в реанимацию после урока плавания

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту инцидента в челябинском плавательном центре Aquababy, где едва не погиб 5-летний ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в минувшее воскресенье во время групповых занятий. Ребенок ушел под воду, нахлебался воды, во время оказания первой помощи у него началась рвота. Малыш наглотался еще и рвотных масс, они попали в легкие и вызвали пневмонию.

Во время происшествия отец ребенка находился в коридоре, так как родителей на занятия не пускают. Когда началась суматоха, он вбежал в помещение с бассейном и обнаружил сына с синюшным лицом. Что ребенка рвало, мужчине не сказали. О том, что это было, он догадался, увидев на ногах мальчика остатки рвоты.

Подъехавшей чуть позже матери и вовсе заявили, что ничего страшного не произошло. А когда она узнала, что случилось, отказались показать видео, записанное камерами наблюдения, заявив, что камеры запись не делают, а только ведут онлайн-трансляцию.

Когда ребенка привезли домой, у него поднялась температура. «Скорая» увезла его в больницу.

«У него развилась правосторонняя пневмония – врач сказал, что рвотные массы попали в дыхательные пути, значит, его неправильно откачивали, – цитирует 74.ru мать мальчика. – Сейчас у сына канюли стоят в носу, через них подается кислород, через катетер ставят антибиотики». Малыш находится в палате интенсивной терапии.

Родители ребенка обратились в прокуратуру. Они заявили, что мальчик находился в воде без удерживающего пояса, тренер отвлекался от детей и не удерживал всех в поле зрения, как это требует техника безопасности. Кроме того, тренер и администрация не вызвали «скорую помощь», утаили подробности произошедшего и дезинформировали родителей, создав опасную для жизни ребенка ситуацию.

Прокуратура уже начала проверку. Свои действия проводит и Следственный комитет. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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