В Магнитогорске продолжается реализацию проекта «Наравне со всеми» для детей с ментальными особенностями развития

Благотворительный фонд «Металлург» (основной благотворитель – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») продолжает реализацию проекта «Наравне со всеми: адаптивная физическая культура и спорт для детей с ментальными особенностями развития».

Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов. Он направлен на повышение общего уровня здоровья и двигательной активности детей с ментальными особенностями развития в возрасте от 8 до 14 лет. Кроме того, особенные дети получают возможность через адаптивную физкультуру успешно социализироваться, расширить круг общения, получить позитивные эмоции, познавать окружающий мир.

Так, ребята посещают индивидуальные и групповые занятия по АФК на базе центра «Материнство». Для организации занятий применяется оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в том числе полюбившийся всем интерактивный физкультурный комплекс.

Занятия по спортивному ориентированию направлены на формирование важного социального навыка – ориентирование в помещении и за его пределами. У ребят развивается способность оценивать окружающую обстановку, адекватно реагировать на возникающие нестандартные ситуации. Занятия проводятся при поддержке МГОО «Федерация спортивного ориентирования» под руководством председателя и опытного тренера Людмилы Новоселовой.

Индивидуальные занятия по скалолазанию под руководством тренера Василия Якушева стали открытием в мире терапевтического спорта для ребят. Сейчас у них курс, состоящий из пяти занятий. Родители уже отмечают положительные успехи и что немаловажно, заинтересованность самих детей. В рамках гранта дети с ментальными особенностями развития пройдут комплекс занятий по разным видам спорта.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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