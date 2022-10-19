В Казани экстренно приземлился самолет, летевший из Челябинска в Москву

В Казани экстренно приземлился самолет, вылетевший из Челябинска в Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет авиакомпании «Победа» (рейс ДР 414) вылетел из Челябинска в 3 часа 40 минут по московскому времени. На борту находились 169 пассажиров. В полете одному из них стало плохо, и командир корабля принял решение совершить вынужденную посадку в Казани.

Лайнер приземлился в аэропорту имени Габдуллы Тукая в 5 часов по московскому времени. На борт поднялись медики, которые пришли к выводу, что пассажиру необходима госпитализация. Его увезли в больницу.

В 6 часов мск самолет вылетел из Казани в Москву. В аэропорту Внуково он приземлился в 7:30 – с отставанием от расчетного времени на 1 час 10 минут.

Челябинск, Павел Зварзин

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