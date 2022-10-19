Южноуральцы стали брать больше денег в долг

Жители Челябинской области стали брать больше денег в долг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний размер потребительского кредита в сентябре составил 246,8 тысяч рублей, что на 8,6% выше, чем в августе.

Для сравнения: в целом по России величина одного кредита выросла на 7,1% – до 289,7 тыс рублей.

По данным Национального кредитного бюро, размер потребкредитов увеличивается пятый месяц подряд.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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