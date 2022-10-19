На главной трассе Челябинской области вводятся ограничения движения

На федеральной трассе М-5 «Урал» вводятся ограничения движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», на участке 1780 км – 1790 км (от Чебаркуля в сторону Миасса) продолжается капитальный ремонт. Для следующего этапа работ – фрезерование дорожного покрытия на участке 1785 км – 1786 км вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения.

«Ограничение будет действовать в период с 20 по 22 октября, – уточнили в ведомстве. – Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральной трассе можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Павел Зварзин

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