Южноуральцам приходится копить на автомобиль дольше, чем в среднем по России

Челябинская область оказалась на предпоследнем месте в УрФО по доступности автомобилей для населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты РИА Рейтинг подготовили второй ежегодный анализ регионов по способности населения накопить на автомобиль.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались территории России, выступает количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля. Предполагалось, что на покупку автомобиля ежемесячно откладывается 50% от зарплаты, накопления весь срок не тратятся и размещаются на банковском вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Рейтинг в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года. В модельных расчетах стоимость среднего поддержанного автомобиля составляет 1,2 миллиона рублей, а стоимость нового автомобиля – 2,3 миллиона рублей.

Выяснилось, что на новый средний автомобиль в России нужно копить порядка 8 лет, на подержанный – 4,5. Практически во всех регионах УрФО эти сроки короче, чего не скажешь о Челябинской области.

Согласно проведенному анализу, на новый автомобиль южноуральцам надо копить 7,8 года, на подержанный – не менее 5 лет. По способности населения накопить на автомобиль регион находится на 37 месте. Хуже ситуация только в Курганской области, которая находится на 73 месте.

Для сравнения: Свердловская область занимает 27 строчку (7,8 и 4,7 года соответственно), Тюменская – 21-ую (7,4 и 4,3), ХМАО – 7-ую (4,8 и 2,8) и ЯНАО – 2-ую (3,8 и 2,1).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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