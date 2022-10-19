Главе Челябинска предложили значительно сэкономить на уборке газонов

Главе Челябинска Наталье Котовой предложили отменить решение об уборке листвы с газонов в парках и во дворах. Авторы инициативы отмечают, это несет серьезный экологический вред для почвы, и без того обедненной микроэлементами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея не нова. С подобным предложением активисты движения «Челябинский урбанист» уже выходили в 2018 году и приводили мнение экспертов.

«Уборка листьев целесообразна только под кронами деревьев, пораженными болезнями или заселенными вредителями, – отмечала Екатерина Мозолевская, заведующая кафедрой промышленной экологии и защиты леса Московского государственного университета леса. – Полная уборка и вывоз листвы обедняют почву, приводят к ее выветриванию, оставляют без питания дождевых червей, рыхлящих и питающих землю кислородом».

«Не многие саженцы в городской среде достигают «взрослого» возраста. Главная причина – качество почв, – поддерживал коллегу заведующий кафедрой почвоведения МГУ Дмитрий Хомяков. – Деревья забирают из них питательные элементы, но их листья становятся для травы «одеялом», которое спасает ее от вымерзания во время холодов».

Профессор кафедры почвоведения МГУ Феликс Зайдельман подчеркивал: «Пусть листва лучше лежит на газоне, перегнивает, и органические вещества проникают в почву. Листва также может помочь сберечь почву от морозов. А к весне листья сгниют, и почва получит удобрение».

Практика сгребать листья с газонов пошла из столицы, где в 1999 году были утверждены правилах содержания территорий с пунктом 7.5, гласившим: «В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов вдоль улиц и магистралей, придомовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается».

Но уже в 2002 году власти Москвы прислушалась к экспертам и приняла новые правила уборки листвы, запретив сгребать листу с газонов. Однако это не помешало администрации Челябинска в 2015 году скопировать устаревшее положение – практически слово в слово – в новые Правила благоустройства территории города (решение Гордумы от 22 декабря 2015 года № 16/32). И это при том, что выживаемость новых зеленых насаждений мизерна, в томи числе и потому, что слабенькие саженцы втыкают в давно обедневшую землю.

Тем не менее, ни в 2018 году, ни позже в администрации Челябинска к этому предложению не прислушались.

На этот раз авторы инициативы, помимо экологической составляющей вопроса, поднимают и экономическую, напоминая о «десятках миллионов рублей, которые ежегодно выделяются на такие бессмысленные уборки листвы и доставки на полигон в Полетаево. Считаем, что если и убирать листву, то только с дорог и пешеходных дорожек, но не газонов. Поэтому мы просим главу города отменить это решение и тщательно проанализировать расходы каждого учреждения, которое имеет хоть какие-то затраты на уборку и вывоз листвы», – заявили общественники. И предложили сэкономленные на уборке газонов средства направить на приобретение удобрений, замену грунта и полив зеленых насаждений в парках и скверах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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