«Металлург» проиграл «Ак Барсу»

Магнитогорский «Металлург» на выезде проиграл «Ак Барсу». Напомним, первый поединок, состоявшийся 12 октября завершился победой металлургов 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшняя встреча состоялась на стадионе «Татнефть – Арена» в Казани. Ворота хозяев льда защищал Амир Мифтахов, южноуральцев – Эдди Паскуале.

Размочить счет удалось только во второй периоде: на исходе 30-й минуты шайбу в ворота казанцев забросил Брендан Лайпсик. «Ак Барс» ответил через 8 минут удачным броском Никиты Евсеева. Период закончился со счетом 1:1.

На 52-ой минуте казанцы выиграли вбрасывание, и Александр Бурмистров с подачи Никиты Лямкина стремительно забросил шайбу в дальний угол магнитогорских ворот – 2:1.

За 5 минут до конца матча казанцы подарили гостям шанс: Кирилл Семнов нарушил правила в чужой зоне и был удален. Магнитогорцы немедленно этим воспользовались: буквально через минуту гол забил Николай Голдобин – 2:2.

Овертайм принес удачу хозяевам: Бурмистров сделал пас на синюю линию, Кристиан Хенкель подхватил и ударил в ближний угол. Паскуале не дотянулся.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Ак Барса».

Казань, Павел Зварзин

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