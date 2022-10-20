В Челябинске водители маршруток устроили забастовку

В Челябинске устроили забастовку водители маршрутов №86 и №39: сегодня утром они просто не вышли на линию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маршрут «Мехколонна – Шершни» является одним из самых востребованных в Челябинске, так как делает круг практически через весь город, и многие пользовались им, чтобы без пересадок добираться, например, из Чурилово на северо-запад. Сегодня утром эти люди свою маршрутку не дождались. Горожане заявляют, что до работы и учебы они добирались с большими проблемами: «На 8-ой автобус на северо-запад сегодня не сесть – забито людьми. Это из-за отмены 39 и 86 маршрутки». «Сегодня кое-как залезли в автобус №2, народу много, двери не открываются-закрываются, кому-то стало плохо из-за духоты».

Оказалось, что маршруты перевели на регулируемый тариф и скорректировали расписание. А автобусу №39 наполовину сократили маршрут. Новые правила работы подразумевают, что перевозчик обязан принимать к оплате не только наличные, но социальные, транспортные и ежемесячные проездные карты, а также соблюдать расписание. Плюс за каждый невыполненный рейс выставляются штрафные санкции.

Это не понравилось водителям, и они просто не вышли на работу.

«Бойкот они объявили... Перевозчик на 86-м маршруте уже не первый раз объявляет бойкот и срывает работу, возмущая пассажиров. Не пора ли внести его в реестр недобросовестных?» – возмущаются одни горожане.

Другие считают, что ситуацию спровоцировали чиновники: «Понятно, что забастовку водители объявили – кому хочется работать по белому, чёрный нал лучше. На месте администрации Челябинска поставил бы на 86 большие автобусы – городские муниципальные, и проблема была бы решена». «А в чём проблемы аннулировать разрешения у маршрутчиков и закупить автобусы для города? Денег нет? Да не верю я!»

В министерстве транспорта возмущение людей понимают, но считают, что настало время решить проблему с маршрутками: «То, что люди за многие годы привыкли к этим маршрутам, понятно. Но качество подвижного состава, низкая вместимость, отсутствие кондиционера, курение водителей, хамское поведение на маршрутах нерегулируемого тарифа наблюдается постоянно. Именно это и планируется исправить в рамках транспортной реформы».

Что же касается забастовки водителей маршрутов №39 и №86, то перевозчики будут оштрафованы.

« По предварительным данным, на сегодняшний день зафиксировано нарушение условий государственного контракта перевозчиками в части выпуска на маршрут транспортных средств не в полном объёме:

ООО «Автотранспортное предприятие 1» в лице директора Исаева А. В., отвечающего за обслуживание маршрута №86

ООО «Никита Кожемяка» в лице директора Чадаева Н. В., отвечающего за обслуживание маршрута №39

В соответствии с государственным контрактом, за нарушение его условий – таких как невыпуск транспортных средств на маршрут или выпуск транспортных средств не в полном объёме, неисполнение установленной нормы рейсов в сутки, нарушения расписания движения транспортных средств – перевозчику выставляются штрафные санкции и оплата за невыполненные рейсы не производится», – отмечает telegram-канал «Челябинский транспорт».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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