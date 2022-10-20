Работодатель заплатит более 1 млн за смерть сотрудника от переработки

Суд взыскал с компании группы X5 более 1 млн рублей за смерть водителя от переработок.

Как сообщили РИА «Новый День» в Федерации профсоюзов Челябинской области, в ноябре 2019 года житель Шадринска, работавший водителем ООО «Агро-авто» (входит в X5 Retail Group), скончался во время рейса из Уфы в Златоуст.

Комиссия по расследованию несчастного случая пришла к выводу, что смерть произошла в результате общего заболевания, не связанного с производством, – ишемической болезни сердца и острой коронарной недостаточности. Но профсоюзы провели свое расследование и пришли к выводу, что к смерти привели тяжелые условия работы.

Так, согласно табелю учета рабочего времени, в период с 14 октября по 7 ноября средняя продолжительность жизни водителя составляла 89-90 часов в неделю. В течение 7 дней до смерти он отработал 70 часов, при этом дома провел одну ночь, в остальное время ночевал в дороге. Помимо этого, водитель выполнял дополнительную работу: разгружал автомобиль, охранял товар и машину, вел документацию.

«Сверхурочная работа дольше 55 часов в неделю увеличивает риск инсульта на 35%, а смерти от ишемической болезни сердца – на 17%. Это данные Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда. В данном же случае, норма продолжительности рабочего времени была превышена более чем в два раза, – отмечают в Челябинской областной организации профсоюза «Торговое единство». – Именно выполнение работ сверх нормальной продолжительности рабочего времени, переутомление, отсутствие полноценного отдыха спровоцировали инфаркт миокарда. Это и было подтверждено судебно-медицинской экспертизой от 22 июля 2021 года».

Весной текущего года Курганский областной суд признал недействительным акт о расследовании несчастного случая, квалифицировал случай как связанный с производством и взыскал с ООО «Агро-Авто» более 1 млн рублей в пользу семьи водителя: по 250 тыс рублей должны были получить жена, сын и родители водителя, 75 тыс – его брат.

Работодатель оспорил этот вердикт в Седьмом кассационном суде в Челябинске. Однако кассационная инстанция признала решение Курганского областного суда обоснованным и оставила жалобу работодателя без удовлетворения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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