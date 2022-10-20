Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 300 случаев в сутки: 19 октября зафиксировано 294 новых случая.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 2 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 388 тысяч 314 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 24 человека.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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