Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 300 случаев в сутки

Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 300 случаев в сутки: 19 октября зафиксировано 294 новых случая.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 2 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 388 тысяч 314 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 24 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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