На Южном Урале мигрантам запретят управлять автобусами и такси

В Челябинской области иностранцам запретят участвовать в любых видах автомобильных пассажирских перевозок, включая такси. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на официальном портале южноуральского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет вводится с 2023 года.

В документе говорится:

«Установить запрет на 2023 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;

49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении;

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».

Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года, но работодателям дается время «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением в срок до 1 марта 2023 года».

Отметим, что для Челябинской области такая мера не нова. Впервые с подобным предложением депутаты законодательного собрания Челябинской области выступили в августе 2013 года. В 2015 году к региональным властям с такой же просьбой обратились главы Челябинска и Златоуста. Областные власти пошли навстречу, объяснив вводимые ограничения статистикой ДТП с участием маршрутчиков-мигрантов, а также стремлением высвободить вакансии для местных жителей. Запрет действовал несколько лет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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