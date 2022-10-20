Пришел, увидел и ушел: «Трактор» расторг контракт с американским голкипером

Челябинский «Трактор» расторг контракт с Эндрю Хэммондом – голкипер защищал ворота команды чуть более месяца.

Как уже сообщал «Новый День», контракт с американским хоккеистом был подписан в середине сентября и должен был продлиться до конца сезона 2022/23. Однако игрок НХЛ провел в составе «Трактора» всего 2 матча и заявил об уходе.

«Контракт с Эндрю Хэммондом расторгнут по инициативе хоккеиста. Сегодня он возвращается домой в Северную Америку», – заявил генеральный директор клуба Иван Савин.

По официальной версии, причиной ухода голкипера стал рецидив старой травмы.

Челябинск, Павел Зварзин

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