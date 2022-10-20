Южноуралец собирался устроить стрельбу в башкирском колледже

В Башкирии задержали южноуральца, угрожавшего устроить стрельбу в колледже горной промышленности Учалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Республике Башкортостан, пост с угрозами появился в соцсетях. Сотрудники ФСБ вместе с полицией задержали автора. Им оказался 16-летний студент колледжа, живущий в Челябинской области. На допросе парень заявил, что пошутил и реально стрелять не собирался.

По данным telegram-канала Mash Batash, подросток не первый раз развлекается подобным образом: пару недель назад он – тоже через соцсети – угрожал спростменам, избившим его из-за крашеных волос.

Челябинск, Павел Зварзин

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