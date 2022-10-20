ММК рассказал о приоритетах комбината в сфере промышленной экологии

Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов принял участие в V юбилейной конференции «Промышленная экология», организованной деловым изданием «Ведомости». На мероприятии представители различных отраслей экономики и органов власти обсудили стратегии российского бизнеса в период новых вызовов и неопределенности, поделились рабочими инструментами, кейсами и мнениями об актуальных проблемах.

Темами стратегической сессии «Региональная безопасность отечественных производств» стали меры по достижению промышленной безопасности, лучшие практики по модернизации предприятий, актуальные риски для производств и инициативы бизнеса в регионах присутствия.

Как напомнил Олег Парфилов, ММК в рамках стратегии развития компании ставит своей задачей кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха и получение Магнитогорском к 2025 году статуса «Чистый город», который подразумевает снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы до уровня ниже 5 единиц. Основными инструментами достижения этой цели являются коренная модернизация первого передела – агломерационного, коксохимического, доменного и сталеплавильного производств, с выводом из работы физически и морально устаревших агрегатов. В итоге, как ожидается, к 2025 году кардинально сократятся выбросы особо опасных и вредных веществ, а значение КИЗА в Магнитогорске может опуститься до 4 единиц.

«Мы понимаем, что долгосрочное и устойчивое развитие компании невозможно без кардинального снижения воздействия на окружающую среду. Именно поэтому все инвестиционные проекты ММК соответствуют требованиям наилучших доступных технологий. Ярким примером этого является строительство комплексов газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах», – подчеркнул директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК. «Реализация данных проектов уже в текущем году позволит исключить неорганизованные выбросы, а остаточная запылённость на рабочих местах в обоих случаях окажется на уровне не более 10 мг/м3, что соответствует наилучшим доступным технологиям не только в России, но и мире».

Даже в текущих условиях ММК реализует программу модернизации производственных мощностей. Это дает возможность не только улучшать качество выпускаемой продукции и повышать экономическую эффективность, но и существенно снижать воздействие на окружающую среду. Продолжается инвестиционный проект по строительству комплекса новой коксовой батареи №12, после выхода которой на проектные показатели из эксплуатации будут выведены пять устаревших коксовых батарей. Это позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год, выбросы формальдегида – в 9 раз, а бенз(а)пирена – в 12 раз. В рамках проекта будут также построены новые цех улавливания и производства химических продуктов и биохимическая установки очистки сточных вод.

В сессии, модератором которой стала эксперт центра по энергопереходу и ESG Сколтеха Ирина Гайда, помимо Олега Парфилова приняли участие руководители экологических направлений компаний «Полюс», ОТЭКО и «Т плюс», представитель департамента природопользования и охраны окружающей̆ среды города Москвы. Специалисты обсудили также региональные стратегии по снижению загрязнения атмосферного воздуха и меры повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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