В Челябинске вернулись к идее доходных домов

В Челябинске в очередной раз вернулись к идее доходных домов – речь идет об официальной аренде жилья. Пока этот рынок в городе находится максимально в серой зоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство собираются начать весной 2023 года на улице Труда. Предложено две площадки – одна возле зоопарка, другая рядом с Центральным стадионом. Выберут ту, владелец которой сделает оптимальную цену, позволяющую в последствии сдавать квартиры по приемлемой цене и без убытка для участников проекта.

Предполагается, что жилье будет сдаваться по принципу «заезжай и живи», то есть арендаторам не придется заниматься ни отделкой, ни меблировкой – квартиры обещают полностью укомплектовать всем необходимым.

Напомним, что вопрос строительства доходных домов впервые подняли в Челябинске в 2000-м году. Но посчитав стоимость аренды – она оказалась раза в 2 выше «рынка», от этой идеи отказались, решив, что желающих снять такие квартиры не найдется. История закончилась тем, что цены в «серой зоне» взлетели в 1,5 раза.

В последующие годы к проблеме возвращались несколько раз, однажды дело дошло даже до разработки «портрета квартиросъемщика» – арендные квартиры собирались предоставлять только малоимущим бюджетникам. Но всякий раз инициатива сходила на нет из-за отсутствия инвесторов и застройщиков: их не устраивала стоимость аренды, приемлемая для горожан, а предлагаемые ими цены для челябинцев были неподъемны.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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