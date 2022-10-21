В Челябинске в срочном порядке эвакуировали автовокзал

В Челябинске в срочном порядке эвакуировали автовокзал «Северные ворота».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в помещении вокзала обнаружили подозрительный предмет и вызвали полицию. Приехавшие на вызов спецслужбы проверили помещения и тот самый подозрительный предмет. Это оказалась забытая кем-то сумка. Ее владелец уже найден.

Челябинск, Павел Зварзин

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