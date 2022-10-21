В аппарате южноуральского омбдусмена сократили время работы «горячей линии» по вопросам мобилизации

В аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области сократили время работы «горячей линии» по вопросам мобилизации.

Как уже сообщал «Новый День», с 29 сентября сервис работал 7 дней в неделю. Однако сегодня омбудсмен Юлия Сударенко сообщила, что в связи со снижением количества обращений «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации будет работать только в будние дни.

Режим работы «горячей линии»: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. В этом же режиме без предварительной записи осуществляется личный прием граждан по вопросам частичной мобилизации.

Обращения также можно направлять письменно на электронную почту ombudsman74@mail.ru.

Челябинск, Павел Зварзин

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