На Урале вынесли приговор сотруднице детского сада, сломавшей бедро воспитаннику

В Магнитогорске вынесли приговор воспитательнице детского сада, сломавшей бедро трехлетнему ребенку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел год назад в одном из детских садов Правобережного района. Воспитательница ясельной группы пыталась усмирить малыша, не желавшего спать после обеда.

Женщина крепко прижала мальчика к себе, чтобы не дать ему возможность двигаться. Но перестаралась и сломала ребенку бедро.

Суд признал ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и приговорил к 1 года ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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