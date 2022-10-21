Центробанк опубликовал прогноз основных экономических показателей до конца 2022-го и на 2023-й год

Банк России опубликовал результаты опроса аналитиков. Опрос проводился перед очередным заседанием по ставке, намеченным на 28 октября.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», прогноз по ВВП на 2022 год повышен с минус 4,2% до минус 3,5%, а на 2023 год понижен с минус 1,8% до минус 2,1%.
Понижен и прогноз по инфляции на текущий год: с 12,9% до 12,5%; в 2023 году корректировки пока не ожидается – минус 6%, как прогнозировалось ранее.
Среднее значение ставки в 2022 году аналитики повышают с 10,5% до 10,6%, в 2023 году – с 6,8% до 7,1%.
При этом среднегодовой прогноз значений ставки сохраняется на уровне 7,5%.
Москва, Игорь Юров
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