Уральцам предложили сходить в горы за древними ягодами

Уральцев приглашают в горы – собирать урожай древних ягод.

«Бруснику и голубику все еще можно собирать на таганайских вершинах – прихваченные первыми морозами ягоды в это время особенно вкусны, – отмечают в пресс-службе национального парка «Таранай». – Между прочим, кусты голубики отлично переносят холода и могут доживать до 100 лет, а брусника вообще считается одним из долгожителей – возраст этого растения достигает и 200, и даже 300 лет.

Примечательно, что и свои названия обе ягоды получили за цвет – слово «брусника» происходит от прилагательного «брусвяный», что в старорусском языке означало «красный». А голубику до сих пор используют как натуральный краситель из-за её красивого оттенка».

Челябинск, Софья Артемьева

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