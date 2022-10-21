В Челябинской области продолжают мобилизацию и усиливают контроль за политической обстановкой

В Челябинской области продолжают мобилизацию и усиливают контроль за политической обстановкой в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня губернатор Алексей Текслер провел совещание оперативного штаба, на котором обсудили вопросы обеспечения безопасности в условиях режима «уровень базовой готовности».

«Основная задача – обеспечить меры по усилению охраны общественного порядка и безопасности, обеспечить охрану военных и важных государственных, социальных объектов, объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникации и связи, объектов энергетики», – заявил глава региона.

Губернатор сообщил о продолжении мобилизационных мероприятий и поручил усилить контроль за социально-политической обстановкой в регионе:

«Обращаю внимание, что в сложившейся ситуации мы обязаны усилить контроль за социально-политической обстановкой в регионе, не допускать ее дестабилизации, в информационном пространство необходимо усилить борьбу с фейками, а также информацией, которая дискредитирует нашу армию».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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