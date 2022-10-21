«Металлург» разгромил «Барыс»

Магнитогорский «Металлург» на выезде разгромил казахский «Барыс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча состоялась сегодня на стадионе «Барыс – Арена» в Астане. Ворота хозяев льда защищали Никита Бояркин и Юлиус Гудачек, южноуральцев – Василий Кошечкин.

Первый гол в ворота «Барыса» в начале четвертой минуты забил Семен Кошелев. Не прошло и двух минут как Николай Голдобин закрепил превосходство магнитогорцев. Третью шайбу на четырнадцатой минуте в ворота соперника вкатил Анатолий Никонцев, четвертую – на семнадцатой минуте – Брендан Лайпсик.

Во вторым периоде тренер «Барыса» Андрей Скабелка замнил в воротах Бояркина на Гудачека. Но это не помогло: к концу второго периода Семен Кошелев забил хозяевам пятый гол.

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «Металлурга».

Астана, Павел Зварзин

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