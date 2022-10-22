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Суббота, 22 октября 2022, 12:40 мск

Новости Челябинск

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В Челябинскую область пришли снегопады

На юге Челябинской области выпал снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью мокрый снег пошел на юге региона. Объем выпавших осадков варьируется от 0,1 до 8 мм. Сегодня днем и грядущей ночью снегопады возможны в горных районах, а в воскресенье – в других территориях области.

По ночам прогнозируются заморозки до -6, дневные температуры – не выше +5.

Подобная погода продержится до начала ноября.

Челябинск, Софья Артемьева

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