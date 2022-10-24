Кто виноват? В центре Челябинске разбили новый остановочный комплекс

В Челябинске разбили новый остановочный комплекс на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные на остановке трамваев, следующих от железнодорожного вокзала. Кто-то разбил боковое стекло конструкции. Очевидцы утверждают, что злого умысла в действиях разбившего не было.

По словам водителя трамвая, стоявшего в этот момент на остановке, мужчина просто облокотился на стекло и оно лопнуло.

Женщина, видевшая инцидент, уточняет: мужчина вышел из трамвая и решил обойти общий поток, но не заметил боковое стекло комплекса: «Оно огромным прозрачным полотном стоит. Ни одного обозначения, – поясняет челябинка. – Человек просто не заметил».

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

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