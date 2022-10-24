На Урале осудили чиновника, незаконно оплатившего муниципальные контракты

В Челябинской области осужден директор муниципального учреждения, признанный виновным в служебном подлоге

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ региона, директор муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству» Миасского городского округа в 2016 оплатил из бюджета более 630 тысяч рублей по нескольким муниципальным контрактам по разработке проектной документации и реконструкции электросетей в поселке Тыелга, не получивших обязательное положительное заключение госэкспертизы.

Теперь уже бывший директор признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Поскольку в ходе расследования уголовного дела незаконно выплаченные деньги экс-чиновник вернул в бюджет в полном объеме, ему назначено наказание в виде штрафа.

Челябинск, Павел Зварзин

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