Заболеваемость ковидом на Южном Урале вернулась к июльским значениям

В Челябинской области продолжается снижаться заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки выявлено 207 новых случаев. В последний раз такие показатели отмечались в июле.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 4 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 389 тысяч 245 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 41 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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