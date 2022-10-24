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Понедельник, 24 октября 2022, 13:17 мск

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Самую высокую гору России можно покорить, не выходя из сети

Южноуральские туристы смогут быть онлайн на самой высокой горе России.

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3 тысячи 890 метров над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек.

Эльбрус – одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Южноуральцы также активно приезжают сюда, чтобы увидеть самую величественную горную вершину. Общий объем переданных фото и видео жителей Южного Урала уже превысил 600 гигабайтов. Этого достаточно, чтобы поделиться 120 тысячами снимков с высокогорными пейзажами.

Наличие мобильной связи на Эльбрусе – вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивому голосовому сигналу и мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция – самый высокогорный объект связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная сеть появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления – это даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

«Северный Кавказ – популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум», которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», – комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Челябинск, Павел Зварзин

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© 2022, РИА «Новый День»

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