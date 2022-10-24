В Челябинске будут судить членов группировки, терроризировавшей жителей Чебаркуля и Миасса

Чебаркульская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении членов группировки, терроризировавшей жителей Чебаркуля и Миасса.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, на скамье подсудимых окажутся 11 человек, трем из которых нет 18 лет. Они обвиняются в причинении вреда здоровью разной степени тяжести, умышленном повреждении чужого имущества, нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, неправомерном доступе к компьютерной информации.

По версии следствия, вечером 17 мая 2021 на одной из улиц Чебаркуля эти 11 парней вооружились палками и бейсбольными битами, избили нескольких человек и повредили их автомобиль.

Кроме того, две из них в Миассе по просьбе знакомой девушки вломились в квартиру местного жителя, избили хозяина, нанеся тяжкий вред его здоровью.

Плюс ко всему, один из обвиняемых, работая в салоне сотовой связи, нарушил тайну телефонных переговоров клиента компании и сообщил содержание этих переговоров постороннему лицу.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

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