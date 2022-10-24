В Челябинской области ожидаются затяжные снегопады

На Южном Урале ожидаются затяжные снегопады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дождь с мокрым снегом уже идут на западе и севере области. Ночью осадки начнутся и в Челябинске.

В отдельных районах области возможно отложение гололеда и мокрого снега на проводах. На дорогах гололедица, в горах местами сильная. Будет достаточно ветрено.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов, днем – не выше плюс 6.

Такая погода сохранится 25 и 26 октября. При этом, 26 октября будет холоднее: ночью – до минус 6, днем – не выше +4.

Челябинск, Павел Зварзин

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