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Понедельник, 24 октября 2022, 20:38 мск

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«Металлург» снова обыграл «Ак Барс»

Магнитогорский «Металлург» снова обыграл «Ак Барс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это была третья встреча команд за последние 2 недели: 12 октября магнитогорцы на своем льду одержали уверенную победу – 4:1, 19 октября в Казани проиграли со счетом 2:3.

Сегодняшняя встреча проходила на стадионе «Металлруг – Арена» в Магнитогорске. Ворота гостей защищал Тимур Билялов, хозяев – Эдди Паскуале.
Счет открыли только во втором периоде: на 29 минуте оборону казанцев сумел пробить Егор Коробкин. На 43 минуте Кирилл Адамчук сравнял счет.

В последующие 7 минут «Ак Барс» несколько раз атаковал ворота «Металлурга», и на 50-й минуте добился успеха: Никита Дыняк вывел казанцев вперед, но магнитогорцы взяли запрос на помеху вратарю.

Судьи пересмотрели атаку: Дыняк обыграл Кёррана, вышел на ворота, столкнулся с Паскуале и пропихнул шайбу в сетку. Судьи решили, что помеха вратарю была – гол не засчитали.

На 56-й минуте казанцы остались без нападающего Артема Галимова: он ударил Брендана Лайпсика клюшкой по лицу и был удален. Магнитогорцы тут же воспользовались численным преимуществом и забили гол – 2:1 в пользу «Металлурга».

Пытаясь спасти положение, казанцы на последней минуте заменили вратаря шестым игроком, но это им не помогло.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Металлурга».

Казань, Павел Зварзин

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