Челябинская область входит в десятку регионов с наибольшим оттоком населения

Челябинская область вошла в десятку регионов России с наибольшим оттоком населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 5 лет, по данным Росстата, из региона уехали более 180 тысяч человек, а приехали – менее 152 тысяч. Миграционные потери превысили 31 тысячу. И тот только те, кто уехал, снявшись с учета.

Среди регионов с наибольшим оттоком населения Челябинская область занимает 9 место.

«У всех регионов-аутсайдеров есть общая черта – слабая и уязвимая экономика. Но особенности у каждого свои», – отмечают «Новые известия», составившие рейтинг.

Например, Оренбургская область тяжело перенесла пандемию – без работы осталось около 10% работающей молодежи до 30 лет. Найти новое место работы оренбужцам сложно из-за проблем с образованием.

Аналогичная проблема наблюдается и на Южном Урале:

«Отсутствие престижных ВУЗов сильно сказывается и на Челябинской области. Например, в 2021 году регион потерял 18 тысяч 440 человек в возрасте 14-35 лет, – пишет издание. – Значительная часть из них – это выпускники школ, которые уехали учиться в Екатеринбург, Санкт-Петербург. Кто не уехал на учёбу, начинает искать варианты переезда ради повышения заплаты. Даже соседние Свердловская область и Башкирия оказываются привлекательнее».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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