Челябинская область теряет позиции по научно-технологическому развитию

Челябинская область сдает позиции в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Исследование проводило РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

В частности, учитывались

численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете на душу населения

удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей

доля работников по высокотехнологичным видам экономической деятельности в общей численности работников организаций

соотношение заработной платы научных сотрудников и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг

внутренние затраты на научные исследования и разработки в расчете на душу населения

объем валового регионального продукта, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей

число выданных патентов и так далее.

«Уровень инновационной активности в нашей стране по-прежнему находится на невысоком уровне, – отмечают авторы исследования. – Показатель, рассчитываемый как отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу, составляет лишь 11,9%. И несмотря на то, что по итогам 2021 года этот показатель продемонстрировал рост на 1,1 п.п, удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме товаров, выполненных работ и услуг снизился на 0,7 п.п, составив всего 5%. Для сравнения в 2013 году этот показатель был на уровне 9,2%.

В числе основных препятствий для роста инновационной составляющей в экономике – дороговизна заемных ресурсов, высокая стоимость разработки и внедрения новых решений, слабая материальная заинтересованность ученых и инженеров. Кроме того, до введения санкций наличие возможностей по использованию импортных компонентов и технических решений снижало мотивацию предприятий к собственным инновационным разработкам. В нынешних условиях вопрос собственных передовых технических решений стоит особенно остро, и возможно, наличие санкционные ограничений будет стимулом для развития инноваций в нашей стране».

Пока исследователи фиксируют неравномерное научно-технологическое развитие регионов. Первую тройку составляют Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В первую десятку из регионов УрФо вошли Тюменская (54,46 балла) и Свердловская (54,31 балла) области – они занимают соответственно 9 и 10 место. При этом Тюменская область вытеснила Свердловскую с позиции предыдущего года, поднявшись в рейтинге на 2 позиции.

Челябинская область свои результаты ухудшила: регион набрал 46,98 балла и опустился с 17 места на 19.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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