Город с 38 тысячами жителей остался полностью без воды

Южноуральск полностью остался без воды: произошла крупная авария.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, сегодня утром вышел из строя основной кабель, питающий сетевые насосы на отстойно-фильтровальной станции. Использовать резервный кабель не получилось, так как он тоже оказался поврежден. В итоге около 38 тысяч человек остались без воды.

Место повреждения основного кабеля пока не нашли, поэтому «засуха» может затянуться.

Подвоз организовали пока в больницу и детские сады.

Южноуральск, Ольга Арсентьева

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