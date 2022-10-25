ММК-МЕТИЗ аттестовал в НАКС сварочную проволоку

ОАО «ММК-МЕТИЗ» на основании запросов потребителей провел аттестацию четырех марок стальной сварочной проволоки в Национальном Агентстве контроля сварки (НАКС).

Получены Свидетельства об аттестации стальной сварочной проволоки марки S2Ni2 диаметром 4,0 мм; стальной сварочной проволоки марки S3ТiВ диаметром 4,0 мм; стальной сварочной проволоки марки Св-08ГНМ диаметрами 3,0 и 5,0 мм; стальной сварочной проволоки марки Св-08Г2С диаметром 5,0 мм.

Все названные марки сварочной проволоки предназначены для автоматической сварки под флюсом и могут применяться для сварки строительных конструкций, нефтегазодобывающего, горнодобывающего и горного оборудования, оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств, металлургического и подъемно-транспортного оборудования.

Успешная аттестация дает право предприятию осуществлять продажу данной продукции с нанесением Знака соответствия НАКС на ярлыки и товаросопроводительную документацию. Это делается для информирования покупателей о подтвержденном соответствии сварочных материалов применяемым технологиям сварки, а также соответствия качества сварных соединений заданным нормативным требованиям.

ОАО «ММК-МЕТИЗ имеет более чем полувековой опыт производства различных сварочных материалов. Сортаментная линейка данного вида продукции постоянно обновляется. ММК-МЕТИЗ предлагает своим потребителям сварочную проволоку в различных видах намотах: в традиционных бухтах до 820 кг, розеттах до 1000 кг, мотках до 80 кг, рядной намоткой на кассеты по 5, 15-18, 25 кг. На предприятии также освоен намот в бочки до 250 кг, имеющий свои преимущества для сварочных производств с большим объемом сварочных работ.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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