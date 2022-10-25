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Вторник, 25 октября 2022, 16:19 мск

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В Челябинске уволили председателя Контрольно-счетной палаты

В Челябинске уволили председателя городской Контрольно-счетной палаты Наталью Гутову. Отставки потребовала прокуратура, депутаты городской Думы это требование удовлетворили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гутову назначили главой челябинской КСП в 2020 году, а в 2021 она приняла к себе на работу собственную племянницу. Но не сообщила об этом в конфликтную комиссию городской Думы, которая в подобных случаях решает, есть ли конфликт интересов.

Это и стоило Гутовой работы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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