В Челябинске уволили председателя Контрольно-счетной палаты

В Челябинске уволили председателя городской Контрольно-счетной палаты Наталью Гутову. Отставки потребовала прокуратура, депутаты городской Думы это требование удовлетворили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гутову назначили главой челябинской КСП в 2020 году, а в 2021 она приняла к себе на работу собственную племянницу. Но не сообщила об этом в конфликтную комиссию городской Думы, которая в подобных случаях решает, есть ли конфликт интересов.

Это и стоило Гутовой работы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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