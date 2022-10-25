Жители России скупают шоколад

В России в течение месяца резко выросли объемы продаж шоколада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний чек в сентябре составил 275 рублей, что на 61% выше, чем год назад. В натуральном выражении продажи выросли на 13% в сентябре и еще на 14% в первой половине октября.

Шоколадных конфет на развес в сентябре 2022 продали на 26% больше, чем в сентябре 2021. А в октябре этот показатель подрос еще на 15%.

Все рекорды бьют шоколадные батончики: продажи выросли на 26% в сентябре и на 29% в октябре, средний чек увеличился более чем в 2,5 раза.

А вот конфеты в коробках в России стали покупать реже: в сентябре спрос упал на 13% к аналогичному прошлогоднему периоду, а в октябре сократился на 2% к сентябрю. Правда, средний чек при этом вырос на 55%.

По мнению telegram-канала «ЧекИндекс», на рост продаж шоколада повлияли более холодное начало осени и «стрессовая» ситуация, что стимулировало потребление более калорийных продовольственных товаров.

Москва, Анастасия Палей

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