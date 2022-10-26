Экс-советнику главы Челябинска продлили срок содержания под стражей

Экс-советнику главы администрации Челябинска Петру Конареву продлили срок содержания под стражей.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего чиновника задержали 9 сентября по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

Следователи предъявили ему обвинение в получении взяток группой лиц в особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, он был соучастником ранее задержанных руководителей МКУ «Городская среда». Предположительно, деньги чиновникам передавали собственники незаконно работавших в городе ларьков. За это торговые помещения исключали из числа подлежащих сносу. Всего экс-советнику инкриминируют 9 эпизодов взяток.

Конарева отправили в СИЗО на два месяца, защита пыталась оспорить это решение, но безуспешно.

Теперь следователь запросил для бывшего чиновника продление содержания под стражей еще на 2 месяца Прокуратура области это ходатайство поддержала. Тракторозаводский районный суд продлил Конареву меру пресечения в виде ареста на 2 месяца – до 27 декабря 2022 года.

Продлен арест и бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда»: он тоже будет находиться в СИЗО минимум до 27 декабря.

Челябинск, Павел Зварзин

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