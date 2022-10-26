В Южноуральск вернули воду

В Южноуральске восстановлено водоснабжение.
Как уже сообщал «Новый День», накануне утром город с населением около 38 тысяч человек полностью остался без воды из-за повреждения кабеля, питающего сетевые насосы на отстойно-фильтровальной станции.
Подачу воды возобновили к 22 часам. В мэрии завили, что сегодня все дошкольные учреждения города и школа №4 работают в штатном режиме.
Правда, некоторые горожане жалуются, что у них до сих пор нет воды, но такие сообщения единичны.
Южноуральск, Павел Зварзин
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