В Южноуральск вернули воду

В Южноуральске восстановлено водоснабжение.

Как уже сообщал «Новый День», накануне утром город с населением около 38 тысяч человек полностью остался без воды из-за повреждения кабеля, питающего сетевые насосы на отстойно-фильтровальной станции.

Подачу воды возобновили к 22 часам. В мэрии завили, что сегодня все дошкольные учреждения города и школа №4 работают в штатном режиме.

Правда, некоторые горожане жалуются, что у них до сих пор нет воды, но такие сообщения единичны.

Южноуральск, Павел Зварзин

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