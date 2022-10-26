В медпомощи могут отказать: южноуральцам необходимо проверить актуальность полисов ОМС

Жителей Южного Урала призвали проверить актуальность полисов обязательного медицинского страхования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля 2022 года в России начался переход на виртуальные полисы. Получить такой документ можно в электронном виде на Госуслугах.

При этом сам полис представляет собой лишь запись из единого реестра застрахованных лиц; вся система учета пациентов переходит на реестровую модель – с перспективой в будущем вообще отказаться от бумажных документов.

Тем, кто будет получать полис ОМС впервые (после рождения или принятия в гражданство) полис будет выдаваться автоматически на Госуслугах. При желании его можно будет получить в бумажном виде, в виде штрих-кода или в виде пластиковой карты. Отдельно прописан механизм выбора страховой компании – если пациент, получивший полис автоматически, не выберет страховую компанию сам, его автоматически «припишут» к страховой компании, определенной территориальным фондом ОМС.

В связи с этими изменениями минздрав призывает всех жителей области проверить актуальность своих полисов.

«Напомним, что в рамках обязательного медицинского страхования медпомощь для граждан бесплатна, оплату за её оказание осуществляет фонд ОМС. Если полис гражданина недействующий, то есть содержит неактуальные, ошибочные или устаревшие сведения, то гражданин может столкнуться с отказом в оказании медицинской помощи», – завили в ведомстве.

Полис можно проверить на сайте ТФОМС Челябинской области в разделе «Поиск и проверка готовности полиса», по номеру телефона единого регионального контакт-центра 8-800-300-10-03 или по номеру телефона страховой компании, которой указан в полисе ОМС.

Также информацию о полисе ОМС можно запросить на портале Госуслуг в разделе «Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации».

«Согласно действующему законодательству, застрахованные лица обязаны в течение 1 месяца передать в страховую компанию новые сведения о себе при смене данных документа, удостоверяющего личность», – напоминают в минздраве.

В настоящее время в Челябинской области действуют полисы как старого, так и единого образца. Все они являются действующими, тем не менее, ТФОМС Челябинской области рекомендует владельцам старых полисов (на желтых бланках) планово заменить их на новые.

«Сегодня на Южном Урале полисами старого образца владеют 150 тысяч человек, они получили свой «медицинский паспорт» ещё до 2011 года, и данные этих документов в большинстве случаев не отражают действительность, – отмечают в минздраве. – По всем вопросам, связанным с оформлением полиса, можно обращаться по бесплатному телефону единого контакт-центра ТФОМС Челябинской области 8-800-300-10-03 (линия работает круглосуточно и без выходных)».

Челябинск, Софья Артемьева

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