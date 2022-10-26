В Челябинске прикрыли нелегальные АЗС

В Челябинске наряду с незаконными киосками начали появляться и нелегальные автозаправочные станции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, выявлено сразу три таких АЗС. Их владельцы без разрешения заняли земельные участки в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах и начали бизнес без лицензии. Налоги они тоже не платили.

У владельцев изъяли топливо и оборудование. И это оказалось самым серьезным наказанием за незаконный бизнес: поскольку работали заправщики без образования ИП и юридического лица, то максимальный размер штрафа для них составляет 10 тысяч рублей за самозахват земли и 2,5 тысячи рублей за торговлю без лицензии.

Челябинск, Павел Зварзин

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