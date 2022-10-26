Челябинцы пожаловались на резкий запах гари

Челябинск накрыл смог с запахом гари.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», запах – и довольно сильный – появился в городе во второй половине дня. «Такое ощущение, что где-то большой пожар. Выбросы заводов пахнут по-другому. А тут – сгоревшим деревом», – отмечают горожане.
Отметим, что в городе дует северный ветер, так что источник запаха находится где-то в стороне Екатеринбурга.
В министерстве экологии региона подтвердили – запах пришел с северной стороны. По данным ведомства, в районе озера Калды и деревни Большое Таскино зафиксирован природный пожар.
Любопытно, что в сервисах, фиксирующих ситуацию с природными возгораниями в режиме реального времени по сигналам со спутников, этот пожар не отображается.
Челябинск, Павел Зварзин
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