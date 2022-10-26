Челябинцы пожаловались на резкий запах гари

Челябинск накрыл смог с запахом гари.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запах – и довольно сильный – появился в городе во второй половине дня. «Такое ощущение, что где-то большой пожар. Выбросы заводов пахнут по-другому. А тут – сгоревшим деревом», – отмечают горожане.

Отметим, что в городе дует северный ветер, так что источник запаха находится где-то в стороне Екатеринбурга.

В министерстве экологии региона подтвердили – запах пришел с северной стороны. По данным ведомства, в районе озера Калды и деревни Большое Таскино зафиксирован природный пожар.

Любопытно, что в сервисах, фиксирующих ситуацию с природными возгораниями в режиме реального времени по сигналам со спутников, этот пожар не отображается.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»