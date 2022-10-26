«Все уволились!» Челябинцы жалуются на дефицит врачей

«Кабинет не работает. Нет врачей (все уволились!)» – такое объявление вторую неделю висит на двери поликлиники челябинской больницы №8. Фотографию в соцсетях разместила одна из горожанок.

«Записалась на УЗДГ, ждала почти 2 месяца, решила узнать, в чем дело, почему мне не звонят (они при записи сказали, что пригласят), – вот обрадовали, – пояснила челябинка. – Плохое отношение со стороны руководства, люди терпят, терпят и уходят. В поликлинике на Энергетиков были прекрасные врачи, все ушли. На дом врачи не ходят – некому. Хоть полумертвый иди в поликлинику».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве здравоохранения Челябинской области информацию горожанки проверили. Оказалось – правда:

«Действительно, в октябре уволились два врача по семейным обстоятельствам. В настоящее время для проведения ЭХО КС пациенты маршрутизируются в отделение функциональной диагностики стационара по адресу Горького-28», – сообщили в ведомстве.

«Да на Горького не записаться!» – возмущаются горожане.

Оказалось, что острая нехватка врачей ощущается не только в ГКБ №8.

«Поликлиника находится по улице Энергетиков – 16, не хватает врачей терапевтов, уже давно. Два врача на 16 тысяч человек. Работают по 12 часов – какое может быть качество лечения, они сами еле сидят от усталости. От руководства слышим, что врачи сами уходят, не хотят работать. А кто будет работать в таких условиях? Жалоб много, но приходят одни отписки, министерство бездействует. Такая же история в поликлинике на Дзержинского-15», – говорят челябинцы.

«В ОКБ-2 к терапевту быстро не попасть – их осталось половина от того, что положено по участкам, к узким – просто никак. Не каждый может ежедневно приходить в 6 -7 утра, отстоять в очереди и при раздаче через 5-10 минут услышать, что талонов уже нет».

«Талон на УЗИ заказывала в декабре 2021 года, прошла только в октябре – от так у нас выявляют болезни в ранней стадии».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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