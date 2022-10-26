«Металлург» vs «Автомобилист»: победа всухую

Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча в рамках турнира «Фонбет Чемпионат КХЛ» состоялась сегодня на стадионе «Арена – Металлург».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды, проведя по 22 матча, возглавляют турнирную таблицу Восточной Конференции: в арсенале «Металлурга» перед сегодняшней игрой было 33 очка, у «Автомобилиста» – 31.

Магнитогорцы открыли счет уже на четвертой минуте – отличился Филипп Майе. Во втором периоде атаки «Металлурга» дважды увенчались успехом – шайбы в ворота Игоря Бобкова забросили Николай Голдобин и Никита Коростылев.

После третьего гола «Автомобилист» сменил вратаря – на лед вышел Юхан Маттссон. После этого екатеринбуржцы не пропустили ни одной шайбы, но и забить тоже не смогли.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Металлурга».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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