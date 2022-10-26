Наступление бедности: в Челябинской области обозначилась фундаментальная социально-экономическая проблема

Перед жителями Челябинской области замаячила бедность. Об этом заявил экономист Сергей Гордеев, проанализировав тенденции текущего года.

«На фоне множества сегодняшних потрясений начинает проявляться фундаментальная социально-экономическая проблема, которая, без сомнения, затронет всех», – констатирует он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с одной стороны в России отмечается практически двукратный скачек инфляции (текущий 14 , прогноз в годовом исчислении 12, 5%), с другой – снижение фактической суммарной денежной массы доходов работающего населения.

«Столь заметный скачок инфляции, в сочетании со стагнацией и снижением суммарного объема заработной платы в регионе относительно прежнего уровня обозначает весьма негативный тренд падения благосостояния населения, а в перспективе растущую бедность, – говорит эксперт. – Ожидать быстрого изменения такой ситуации не следует. Реальных предпосылок активизации бизнеса в условиях сильной экономической турбулентности (изменений спроса, логистики, затрат и др.) и усиливающегося давления санкций, ждать не приходится».

По мнению Гордеева, инфляция данном случае определяется не традиционными – чисто монетарными – причинами (при перенасыщении экономики деньгами), а проблемами реальной экономики; бороться с такой инфляцией, учитывая высокие риски общей непредсказуемости (классическая ситуация «черного лебедя») практически невозможно.



При этом динамика инфляции за последние четыре года уже превысила динамику роста доходов населения Челябинской области.

«В 2021 году в условиях сверхдоходов металлургии сравнительно высокая годовая инфляция (более 8,8%) существенно перекрывалась ростом доходов работающего населения (более 20%). Однако сейчас этот «запас прочности» исчерпан, – говорит экономист. – В итоге работающее население региона уже оказалось беднее, чем в прошлом году, более чем на 14%. И это не пройдет бесследно для подавляющего большинства домохозяйств».

При этом Гордеев допускает, что в реальности дело может обстоять хуже, так как корректность многих показателей сегодня не очень велика. Все они должны рассчитываться «при прочих равных условиях», однако сейчас такое невозможно. В тоже время, при рассмотрении текущей корзины потребления домохозяйств по среднему чеку, бытовая инфляция может превышать оценку ЦБ не на проценты, а в разы, отмечает он. Со временем такая ситуация для некоторых групп домохозяйств будет означать переход от потери прежнего уровня благосостояния к настоящей бедности.



«Выход на первый план отмеченных проблем вскоре неизбежно затронет социально-экономическую политику, – прогнозирует эксперт. – По аналогии с опытом коронакризиса (тем более что нынешние проблемы роста уже заметно масштабнее) далее неизбежны решения по дополнительной бюджетной поддержке отдельных групп населения и обеспечения основных социальных гарантий. Как возможности, так и социальные приоритеты в быстро меняющихся условиях будут существенно отличаться от прежних, из уходящего времени финансового изобилия. В сложившихся условиях прогноз развития ситуации с допустимой погрешностью нереален даже на год».



Очевидно, что региональный бюджет текущего года будет иметь крайне высокую волатильность, жить по-прежнему уже не получится: к уже отмеченным требованиям ограниченности доходов бюджета вскоре добавятся требования увеличения расходов по ряду направлений для обеспечения социальных гарантий. И простых решений тут нет, предупреждает экономист.

«К бюджету, который неизбежно «сожмется» по доходам и трансформируется по расходам, вопросов будет предостаточно. Здесь следует отметить уже сейчас возросшие риски расходования бюджетных денег по инерции. Они связанны с интересами быстрого освоения средств на сомнительные в новых условиях проекты прежних времен, которые, тем не менее, попали в бюджет при ведомственном, коммерческом и муниципальном лоббировании, без мало-мальски серьезных и объективных обоснований. Абсурдность и вред любых малоэффективных расходов в сложившихся условиях многократно возрастают», – подчеркивает Гордеев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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