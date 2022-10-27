В Челябинской области отмечается рост заболеваемости ковидом среди школьников

В Челябинской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки зафиксировано 199 новых случаев.

При этом отмечается с 23 октября отмечается рост среди школьников: в прошлую пятницу в этой категории было зарегистрировано 5 вновь заболевших – это минимум за последние 3 месяца, с субботы показатель начал увеличиваться на 1 – 2 в сутки, и накануне зафиксировано уже 11 заболевших школьников.

По данным регионального минздрава за минувшие сутки от ковида умерли 4 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 389 тысяч 852 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 53 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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