Дело о ДТП, в котором пострадала беременная пациентка «скорой», направлено в суд

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовно дело о ДТП с участием машины скорой медицинской помощи.

Как уже сообщал «Новый День», ДТП произошло ночью 16 февраля на перекрестке улиц Курчатова и Воровского. Автомобиль Ford Transit службы скорой помощи пересекал перекресток на красный свет с включенными проблесковыми маячками. Однако двигавшийся ему на перерез Mitsubishi Lancer дорогу не уступил и ударил «скорую» в бок. Ford начало вращать на дороге и задел остановившуюся на светофоре «Газель».

Травмы получили два медика и беременная пациентка «скорой». У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговая травму в виде ушиба головного мозга тяжелой степени, множественные повреждения внутренних органов, перелом костей носа со смещением. «Все это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни», – заявили в прокуратуре.

Следствие сочло, что в ДТП виноват 67-летнего водитель «скорой»: выполняя экстренную доставку пациентки и двигаясь с превышением скорости, он не включил звуковой спецсигнал. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Водитель свою вину признал. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

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