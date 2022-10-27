В центре Челябинска легковушка влетела в автобус

В центре Челябинска легковушка врезалась в автобус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на Свердловском проспекте. Автобус, следовавший по маршруту №15 остановился на остановке «улица Островского», чтобы высадить пассажиров. И в это время в него влетела Лада Гранта.
В результате ДТП пострадали 54-летний водитель легковушки и его 21-летняя пассажирка.
Челябинск, Павел Зварзин
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