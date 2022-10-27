В Челябинске передали в суд дело матери, у которой ребенок выпал с балкона

В Челябинске передано в суд дело многодетной матери – ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, у 29-летней женщины трое детей в возрасте 5 – 7 лет. Мать малышей била, кормила плохо, постоянно оставляла одних. Дети гуляли на балконе квартиры и клянчили еду у прохожих.

В июле текущего года женщина в очередной раз оставила детей дома одних. В итоге 5-летний мальчик упал с балкона первого этажа прямо в руки проходившему мимо мужчине.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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