На северо-западе Челябинска закроют движение автотранспорта

На Краснопольском проспекте временно закроют движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с подключением новых жилых домов к централизованной системе теплоснабжения будет временно прекращено движение транспорта по Краснопольскому проспекту в районе домов №11 и №17-А с 22 часов 28 октября до 6 часов 31 октября.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Павел Зварзин

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